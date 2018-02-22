Шериф из «Очень странных дел» в Антарктике станцевал для пингвинов

Актер не планировал поначалу посещать южный материк планеты, но опрометчиво пообещал фолловерам, что если его пост в Twitter ретвитнут более 200 тысяч фанов, он станцует танец для пингвинов Антарктики – так называемый танец Хоппера, который уже стал мемом. В сериале шериф танцевал для маленькой девочки, которая жила у него дома. Публикацию ретвитнули даже больше, чем требовалось.
Поэтому актер отправился в экспедицию, прихватил актрису Элисон Судол из «Фантастических тварей» и повторил тот самый танец. Видео он также выложил в Сеть. Более полумиллиона просмотров стали ему наградой за выполненное обещание. Антарктика привлекла внимание и Хавьера Бардема, который решил позаботиться о пингвинах и начал добиваться создания заповедника в регионе.