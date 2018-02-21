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| | Мэл Гибсон взялся за съемку сериала «Танцующий медведь»

Мэл Гибсон взялся за съемку сериала «Танцующий медведь»

Вчера, 20:49
Известный американский актер Мэл Гибсон решил вновь попробовать себя в качестве режиссера, взявшись за работу над съемкой сериала «Танцующий медведь». События данного детективного сериала будут происходить в Монтане в 70-х годах.

Мэл Гибсон взялся за съемку сериала «Танцующий медведь»

 

Знаменитый актер и режиссер из США Мэл Гибсон вместе со сценаристом Робертом Тауном взялись за экранизацию детективного произведения Джеймса Крамли в виде сериала «Танцующий медведь». Продюсером проекта станет Майк Медавой.

Сюжет сериала раскроет детективную историю, происходившую в Монтане в 70-х годах прошлого столетия, где главный герой ввязался в преступный заговор. Со временем детективу предстоит столкнуться со злоумышленниками, захватывающими земли, торгующими оружием и наркотическими средствами. Но кроме преступников главному герою придется противостоять и медведям-гризли.

В настоящий момент реализация проекта находится на одном из начальных этапов. О дате выхода сериала на телеэкраны пока не сообщается.
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