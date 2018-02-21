В Москве в вестибюле станции «Маяковской» состоится рэп-батл

Официальный сайт мэра столицы РФ проинформировал о том, что 27 февраля в помещении вестибюля станции «Маяковская» в 12:00 начнется рэп-батл. Поэтический поединок воссоздаст аналогичный между великими поэтами Владимиром Маяковским и его оппонентом Игорем Северяниным, состоявшийся в 1918 году.

В полдень 27 февраля в московской станции метро «Маяковская» состоится рэп-батл, с помощью которого будет воссоздан поэтический поединок, произошедший между великими поэтами прошедшего столетия Игорем Северяниным и Владимиром Маяковским в 1918 году. Об этом сообщил официальный сайт московского мэра.Участники поэтического состязания примерят на себя образы не только Маяковского и Северянина, но и Пастернака, Бродского, Гумилева, Ахматовой, Цветаевой и других поэтов. Победителя в рэп-поединках выберут блогеры и представители рэп-культуры, а также все жители Москвы, которые захотят поприсутствовать в данном перформансе.Перед финальным раундом состязания выступят актеры Театра Луны, которые реконструирую поэтическое сражение Владимира Маяковского и Игоря Северянина.