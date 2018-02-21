Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Мнения

Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Советы любителям неординарных решений.

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

От Редактора

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.

Сюжеты :

Максим Фадеев признался, что является многодетным отцом Нелли Ермолаева обнажилась после родов и раскрыла секрет похудения Ростовчанка кормила детей из собачьей миски и поила алкоголем В Сети появилось порно с участием Насти Рыбки Жители Ростова-на-Дону напуганы необычным кругом в небе Церемония посвящения первокурсников в Австралии проходила через гениталии По стопам Бузовой: Фанаты ополчились на Нелли Ермолаеву за роскошную жизнь Модель plus size Эшли Грэм объяснила происхождение своей аппетитной попы Госдума рассмотрела порядок введения безвиза на период ЧМ-2018 Ученые не считают ГМО-кукурузу вредной для здоровья Скрининг: Четыре процента населения страдает хроническими заболеваниями почек В небе над Петербургом засветили «три солнца»
| | В Москве в вестибюле станции «Маяковской» состоится рэп-батл

В Москве в вестибюле станции «Маяковской» состоится рэп-батл

Вчера, 19:35
Официальный сайт мэра столицы РФ проинформировал о том, что 27 февраля в помещении вестибюля станции «Маяковская» в 12:00 начнется рэп-батл. Поэтический поединок воссоздаст аналогичный между великими поэтами Владимиром Маяковским и его оппонентом Игорем Северяниным, состоявшийся в 1918 году.

В Москве в вестибюле станции «Маяковской» состоится рэп-батл

 

В полдень 27 февраля в московской станции метро «Маяковская» состоится рэп-батл, с помощью которого будет воссоздан поэтический поединок, произошедший между великими поэтами прошедшего столетия Игорем Северяниным и Владимиром Маяковским в 1918 году. Об этом сообщил официальный сайт московского мэра.

Участники поэтического состязания примерят на себя образы не только Маяковского и Северянина, но и Пастернака, Бродского, Гумилева, Ахматовой, Цветаевой и других поэтов. Победителя в рэп-поединках выберут блогеры и представители рэп-культуры, а также все жители Москвы, которые захотят поприсутствовать в данном перформансе.

Перед финальным раундом состязания выступят актеры Театра Луны, которые реконструирую поэтическое сражение Владимира Маяковского и Игоря Северянина.
Новости по теме
В театре Табакова в Москве состоится «Импровизационный БАТЛ» двух столиц
В театре Табакова в Москве состоится «Импровизационный БАТЛ» двух столиц

В преддверии новогодних праздников в театре под руководством Олега Табакова состоится «Импровизационный БАТЛ» между командами театральных коллективов Москвы и

В Петербурге на станции «Маяковская» прочитали стихи Маяковского
В Петербурге на станции «Маяковская» прочитали стихи Маяковского

В Петербурге 3 ноября в метрополитене озвучили некоторые произведения Владимира Маяковского. Таким образом творческие люди поздравили станцию подземки, которая

Алиса Гребенщикова выступит в метро в Москве
Алиса Гребенщикова выступит в метро в Москве

Актриса Алиса Гребенщикова выступит на станции метро "Арбатская" в Москве. Мероприятие состоится в рамках акции "Ночь музеев".

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости