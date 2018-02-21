Появился трейлер фильма «Банды Лос-Анджелеса» с Дэниелом Крейгом

В Сети появился трейлер картины «Банды Лос-Анджелеса», в съемках которого приняли участие британский актер Дэниель Крейг, получивший известность в качестве исполнителя главных ролей в фильмах о секретном агенте Джеймсе Бонде, и его коллега американка Хэлли Берри.

Домбровский Сергей

Сюжет ленты разворачивается в 1992 году. Представители Фемиды оправдали четырех полицейских, жестоко избивших афроамериканского водителя такси. В итоге в Лос-Анджелесе начинаются массовые потасовки. Жители мегаполиса опасаются выходить на улицу, боясь немедленной расправы. Белокожий гражданин из Южного Централа помогает знакомой уберечь ее приемных детей от насилия. Снял фильм режиссер Дениз Гамзе Эргювен, этот же человек разработал сценарий.Западные страны увидели «Банды Лос-Анджелеса» в сентябре прошлого года. В России премьера состоится 24 мая текущего года. Большинство зрителей положительно оценили данную картину. На видеохостинге YouTube трейлер набрала более 5,6 тысяч просмотров за один день. Юзеры называют ленту удивительной.