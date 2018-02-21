Режиссер «Города грехов» снимет фантастический триллер «Гипнотик»

Американский кинорежиссер Роберт Родригес и сценарист Макс Боренштейн работают над созданием фантастического триллера «Гипнотик». Известно, что в основу научно-фантастического сюжета ляжет полицейская драма.

Кинорежиссер из США Роберт Родригес, известный своим участием в создании таких фильмов, как «Город грехов» и «От заката до рассвета», в настоящее время работает над новым триллером «Гипнотик». В создании фильма также активное участие принимает и известный сценарист Макс Боренштейн, создавший сценарии к картинам «Годзилла 2» и «Особое мнение».Фильм «Гипнотик» разрабатывается по заказу компании Studio 8. О его сюжете, как и о дате выхода, пока ничего не известно, кроме того, что кинолента будет полицейской драмой с элементами научно-фантастического жанрового направления. Есть сведения, что кинокомпания хочет сделать данный кинофильм полноценной франшизой.Помимо этого, Родригес участвует в создании блокбастера «Алита: Боевой ангел». Релиз фильма датирован 21 декабря 2018 года.