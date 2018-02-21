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| | Мединский: Театры должны за месяц определиться с формой управления

Мединский: Театры должны за месяц определиться с формой управления

Сегодня, 17:22
Представители министерства культуры России намерены предложить художественным руководителям ряда федеральных театров на протяжении месяца определиться с тем, какую именно форму управления они выберут для своего учреждения. Об этом сообщил по итогам заседания Совета по театральному искусству глава Минкульта Российской Федерации Владимир Мединский.

Мединский: Театры должны за месяц определиться с формой управления

 

Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин выступил с предложением по расширению практики управления театром на основе деления сфере ведения между директором театра и художественным руководителем. В данный момент, согласно действующему положению о театре в России, форма руководства театром осуществляется, исходя из выбора учредителя или же на основе единоначалия, а также разделения сфер деятельности, причем вторая форма выбирается чрезвычайно редко. Калягин уверен, что в последнее время причиной предъявления претензий художественным руководителям являются финансово-хозяйственные нарушения.

«Можно сформулировать такое предложение. У нас есть различные типовые подходы, уставы, которые мы согласовали с рядом театров. Они в принципе уже готовы пойти на то, чтобы директор назначался по предложению худрука министерством и нес потом индивидуальную ответственность», заявил Мединский.
Николай Офицеров
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