Мединский: Театры должны за месяц определиться с формой управления

Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин выступил с предложением по расширению практики управления театром на основе деления сфере ведения между директором театра и художественным руководителем. В данный момент, согласно действующему положению о театре в России, форма руководства театром осуществляется, исходя из выбора учредителя или же на основе единоначалия, а также разделения сфер деятельности, причем вторая форма выбирается чрезвычайно редко. Калягин уверен, что в последнее время причиной предъявления претензий художественным руководителям являются финансово-хозяйственные нарушения.
«Можно сформулировать такое предложение. У нас есть различные типовые подходы, уставы, которые мы согласовали с рядом театров. Они в принципе уже готовы пойти на то, чтобы директор назначался по предложению худрука министерством и нес потом индивидуальную ответственность», заявил Мединский.