Мединский: Театры должны за месяц определиться с формой управления

Представители министерства культуры России намерены предложить художественным руководителям ряда федеральных театров на протяжении месяца определиться с тем, какую именно форму управления они выберут для своего учреждения. Об этом сообщил по итогам заседания Совета по театральному искусству глава Минкульта Российской Федерации Владимир Мединский.

Николай Офицеров

Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин выступил с предложением по расширению практики управления театром на основе деления сфере ведения между директором театра и художественным руководителем. В данный момент, согласно действующему положению о театре в России, форма руководства театром осуществляется, исходя из выбора учредителя или же на основе единоначалия, а также разделения сфер деятельности, причем вторая форма выбирается чрезвычайно редко. Калягин уверен, что в последнее время причиной предъявления претензий художественным руководителям являются финансово-хозяйственные нарушения.», заявил Мединский.