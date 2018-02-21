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| | В соцсетях осудили «национальную идею России» Серебрякова

В соцсетях осудили «национальную идею России» Серебрякова

Сегодня, 17:10
Высказывание Алексея Серебрякова о «национальной идее России» вызвало бурную реакцию не только у деятелей искусства, но и у обычных граждан. Александр Панкратов-Черный оспорил эту речь, а пользователи Сети предположили, что у актера «совсем плохо с головой».

В соцсетях осудили «национальную идею России» Серебрякова

 

Накануне в видеохостинге YouTube появилось интервью с Алексеем Серебряковым. Уехавший на ПМЖ в Канаду российский актер во время общения с блогером стал нелестно отзываться о жителях РФ. По мнению Серебрякова, «национальной идеей» страны стали хамство, сила и наглость, а увидеть это можно, отъехав всего на полсотни километров от столицы. Такое высказывание удивило и возмутило многих деятелей искусства и обычных граждан.

Александр Панкратов-Черный отмел такую точку зрения, поскольку сам не один раз встречал интеллигентов в деревне. Пользователи Сети отреагировали более резко, отметив, что у актера «не все в порядке с головой». Они предложили лишить Серебрякова российского гражданства.
Виктория Озерова
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