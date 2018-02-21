Paramount назвала дату выхода фильма про ежа Соника

Продюсерами ленты являются Нил Мориц, участвовавший в создании «Форсажа 8» и Тим Миллер, известный по «Дедпулу». Режиссером фильма про ежа Соника станет Джефф Фоулер. Этот человек выступит в качестве новичка на данном поприще, поэтому для него важно оказать положительное воздействие на публику. Сценарий картины готовят Пэт Кейси и Джош Миллер, работавшие ранее над «Переполохом в общаге» и «Голаном Ненасытным».
Paramount Pictures снимет ленту в стиле сочетания 3D анимации и живого действия. Международная компания Sega создала ежика Соника для того, чтобы противостоять популярности знаменитого Марио, рекламируемого организацией Nintendo. Эти персонажи из компьютерных игр завоевали сердца геймеров во всем мире.