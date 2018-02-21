Paramount назвала дату выхода фильма про ежа Соника

Сотрудники голливудской компании Paramount Pictures называли дату выхода картины про ежа Соника. Первый показ состоится 15 ноября 2019 года. Информацию об этом распространяют американские СМИ.

Домбровский Сергей

Продюсерами ленты являются Нил Мориц, участвовавший в создании «Форсажа 8» и Тим Миллер, известный по «Дедпулу». Режиссером фильма про ежа Соника станет Джефф Фоулер. Этот человек выступит в качестве новичка на данном поприще, поэтому для него важно оказать положительное воздействие на публику. Сценарий картины готовят Пэт Кейси и Джош Миллер, работавшие ранее над «Переполохом в общаге» и «Голаном Ненасытным».Paramount Pictures снимет ленту в стиле сочетания 3D анимации и живого действия. Международная компания Sega создала ежика Соника для того, чтобы противостоять популярности знаменитого Марио, рекламируемого организацией Nintendo. Эти персонажи из компьютерных игр завоевали сердца геймеров во всем мире.