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| | Озвучено имя главного претендента на роль режиссера нового фильма про Бонда

Озвучено имя главного претендента на роль режиссера нового фильма про Бонда

Сегодня, 16:12
Отечественный онлайн-ресурс «Кинопоиск» пишет о том, что появился новый главный кандидат на кресло режиссера нового фильма о Джеймсе Бонде. Им может стать британский маэстро Дэнни Бойл. Именно ему может выпасть честь съемок 25 фильма об агенте 007.

Озвучено имя главного претендента на роль режиссера нового фильма про Бонда

 

Представители студии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) только в июле окончательно определись с датой выхода нового фильма о Джеймсе Бонда. Планируется, что юбилейная часть франшизы попадет в кинотеатры уже в ноябре 2019 года.

Прошлый раз зрители смотрели картину о Бонде еще в 2015 году. Речь идет о фильме «007: Спектр», 24 эпизоде серии, ставшем, по совместительству, самым длинным в истории «бондиады». Также он стал четвертым и завершающим фильмом для Дэниела Крейга в образе обворожительного агента британской разведки.

Фильмы о 007 выходят уже на протяжении полувека. Главную роль в разные годы исполняли такие знаменитости как Шон Коннери, Роджер Мур, Тимоти Долтон, Пирс Броснан и, наконец, Дэниел Крейг. Интересно и то, что все «бонды» были британцами.
 
Дэнни Бойл успешный режиссер, который поставил знаменитого «Миллионера из трущоб». Всемирную же популярность ему принес фильм «На игле». Также у него есть достаточно существенный вклад и в театральное искусство, где он поставил в Королевском национальном театре «Франкештейна».

Николай Офицеров
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