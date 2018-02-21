Озвучено имя главного претендента на роль режиссера нового фильма про Бонда

Отечественный онлайн-ресурс «Кинопоиск» пишет о том, что появился новый главный кандидат на кресло режиссера нового фильма о Джеймсе Бонде. Им может стать британский маэстро Дэнни Бойл. Именно ему может выпасть честь съемок 25 фильма об агенте 007.

Фильмы о 007 выходят уже на протяжении полувека. Главную роль в разные годы исполняли такие знаменитости как Шон Коннери, Роджер Мур, Тимоти Долтон, Пирс Броснан и, наконец, Дэниел Крейг. Интересно и то, что все «бонды» были британцами.

Дэнни Бойл успешный режиссер, который поставил знаменитого «Миллионера из трущоб». Всемирную же популярность ему принес фильм «На игле». Также у него есть достаточно существенный вклад и в театральное искусство, где он поставил в Королевском национальном театре «Франкештейна».

Николай Офицеров

Представители студии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) только в июле окончательно определись с датой выхода нового фильма о Джеймсе Бонда. Планируется, что юбилейная часть франшизы попадет в кинотеатры уже в ноябре 2019 года.Прошлый раз зрители смотрели картину о Бонде еще в 2015 году. Речь идет о фильме «007: Спектр», 24 эпизоде серии, ставшем, по совместительству, самым длинным в истории «бондиады». Также он стал четвертым и завершающим фильмом для Дэниела Крейга в образе обворожительного агента британской разведки.