72-летний Вячеслав Добрынин сильно сдал свои позиции и постарел

Знаменитый российский певец Вячеслав Добрынин свою карьеру певца, как известно, начал еще в середине 80-х. В ту пору все происходящее еще называлось эстрадой, а не шоу-бизнесом. Он долго продержался на сцене, несмотря на то, что менялись вкусы, жанры и артисты. Недавно, после выступления в Кремлевском дворце, Добрынина смогли словить журналисты и заметили, насколько же сильно постарел «вчерашний» кумир.

В Кремле Добрынин выступил дуэтом с певицей Анастасией Маеевой, исполняя старый, но любимый сотнями тысяч россиян хит «Ты моя единственная». После этого он поторопился домой, даже не останавливаясь для фотосессии и продолжительных интервью поджидающим его репортёрам. У Добрынина успели лишь поинтересоваться на тему того, как обстоит жизнь певца на просторах социальных сетей. В Кремле Добрынин выступил дуэтом с певицей Анастасией Маеевой, исполняя старый, но любимый сотнями тысяч россиян хит «Ты моя единственная». После этого он поторопился домой, даже не останавливаясь для фотосессии и продолжительных интервью поджидающим его репортёрам. У Добрынина успели лишь поинтересоваться на тему того, как обстоит жизнь певца на просторах социальных сетей.

Началось все с коллеги Вячеслава по цеху Александра Розембаума, который завел себе аккаунт на просторах Instagram и там у него уже более 80 тысяч подписчиков. Журналисты захотели узнать мнение Добрынина по этому поводу.

«Мне это абсолютно не интересно, я предпочитаю книги, а не прожигание жизни в интернете. Что же касается Розенбаума, то он мой хороший друг и я всегда могу позвонить ему, не используя социальные сети», - на ходу бросил журналистам Добрынин. », - на ходу бросил журналистам Добрынин.

Николай Офицеров