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| | 72-летний Вячеслав Добрынин сильно сдал свои позиции и постарел

72-летний Вячеслав Добрынин сильно сдал свои позиции и постарел

Сегодня, 16:07
Знаменитый российский певец Вячеслав Добрынин свою карьеру певца, как известно, начал еще в середине 80-х. В ту пору все происходящее еще называлось эстрадой, а не шоу-бизнесом. Он долго продержался на сцене, несмотря на то, что менялись вкусы, жанры и артисты. Недавно, после выступления в Кремлевском дворце, Добрынина смогли словить журналисты и заметили, насколько же сильно постарел «вчерашний» кумир.
 

72-летний Вячеслав Добрынин сильно сдал свои позиции и постарел

 

В Кремле Добрынин выступил дуэтом с певицей Анастасией Маеевой, исполняя старый, но любимый сотнями тысяч россиян хит «Ты моя единственная». После этого он поторопился домой, даже не останавливаясь для фотосессии и продолжительных интервью поджидающим его репортёрам. У Добрынина успели лишь поинтересоваться на тему того, как обстоит жизнь певца на просторах социальных сетей.
 
Началось все с коллеги Вячеслава по цеху Александра Розембаума, который завел себе аккаунт на просторах Instagram и там у него уже более 80 тысяч подписчиков. Журналисты захотели узнать мнение Добрынина по этому поводу.
 

72-летний Вячеслав Добрынин сильно сдал свои позиции и постарел

 

«Мне это абсолютно не интересно, я предпочитаю книги, а не прожигание жизни в интернете. Что же касается Розенбаума, то он мой хороший друг и я всегда могу позвонить ему, не используя социальные сети», - на ходу бросил журналистам Добрынин.

Николай Офицеров
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