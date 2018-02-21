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| | Билл Гейтс появится в сериале «Теория большого взрыва»

Билл Гейтс появится в сериале «Теория большого взрыва»

Сегодня, 14:57
Всемирно известный американский предприниматель, общественный деятель, филантроп и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс сыграет роль в эпизоде сериала «Теория большого взрыва». Зрители увидят этого бизнесмена в фильме весной этого года.

Билл Гейтс появится в сериале «Теория большого взрыва»

 

Премьера эпизода с участием Билла Гейтса состоится в марте. Менеджер раньше уже снимался в ситкоме «Фрейзер» в 2001 году. В картине миллиардер, неоднократно становившийся самым богатым человеком в мире, сыграл самого себя. «Теория большого взрыва» это лента, в которой рассказывают о приключениях двух талантливых физиков и их соседке по лестничной площадке, начавшей строить карьеру в шоу-бизнесе.

В сериале периодически снимаются различные известные личности в науке, предпринимательстве и прочих сферах деятельности. Не обошел стороной этот фильм и английский физик-теоретик Стивен Хокинг, неоднократно предупреждающий человечество о возможной катастрофе, если люди не изменят отношения к развитию нашей планеты, не перестанут воевать и не приложат максимальные усилия для изучения других планет. В эпизодах сериала появлялся и глава корпорации SpaceX, создатель Tesla Илон Маск, который также играл сам себя.
Домбровский Сергей
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