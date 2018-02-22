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| | «Брейн-ринг» с Андреем Козловым возвращается на телеэкраны

«Брейн-ринг» с Андреем Козловым возвращается на телеэкраны

Сегодня, 05:20
Телеканал «НТВ» объявил, что легендарное интеллектуальное шоу «Брейн-ринг» возвращается на телеэкраны вместе со своим знаменитым ведущим, магистром клуба знатоков «Что? Где? Когда?» Андреем Козловым. Премьера игры состоится уже 3 марта в 22:30.

«Брейн-ринг» с Андреем Козловым возвращается на телеэкраны

 

Состязаться за победу в интеллектуальном поединке будут команды из 18 российских городов, среди которых Ижевск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Саранск, Сыктывкар, Санкт-Петербург, Уфа, Калининград, Москва и другие. Принимающей станет команда Инновационного центра «Сколково». Победители турнира получат главный приз – Кубок России.

Помимо самого интеллектуального поединка, зрителей ждут музыкальные тайм-ауты, которые обеспечат российские артисты, и зрелищный финал. Спорные вопросы игры будут решать независимые эксперты. Их задача – разрешить сложную ситуацию или помочь снизить накал страстей. В роли экспертов выступят популярные знатоки, среди которых легендарный капитан одной из команд «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов и популярные артисты и ведущие канала «НТВ». Несмотря на то, что программа «Брейн-ринг» пропала с экранов еще пять лет назад, интерес к ней не угас. Поэтому было принято решение сделать перезапуск популярного шоу.
Дарья Светозарова
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