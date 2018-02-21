Клуни пожертвует $500 тысяч на ужесточение контроля за оружием

Знаменитый американский актер Джордж Клуни вместе с супругой Амаль Аламуддин решили перечислить сумму в 500 тысяч долларов на развитие движения активистов, выступающих за серьезное ужесточение контроля за оружием. Информацией об этом поделился официальный представитель актера.

Николай Офицеров

Клуни утверждает, что, выделив соответствующую сумму, он вместе со своей женой решил, что и от их действий зависит, в какой стране будут жить их собственные дети. Супружеская пара планирует принять участие в назначенных на середину марта акциях протеста против существующего американского законодательства в области контроля за продажей оружия.», - утверждает Клуни.Примеру Клуни решила последовать также и американская телеведущая Опра Уинфри, написавшая в своем Twitter, что также выделит полмиллиона долларов на протестные акции.Как известно, ранее десятки школьников устроили протест у территории Белого дома, выступая за ужесточение контроля за оборотом оружия. Данная акция была приурочена к произошедшей в Стоунмэн Дуглас стрельбе. Бывший ученик Николас Круз, исключенный из школы за нарушение дисциплины, открыл огонь из винтовки, купленной в местном магазине. В результате погибли 17 человек, а пострадали еще 20.