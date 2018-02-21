Клуни пожертвует $500 тысяч на ужесточение контроля за оружием

Клуни утверждает, что, выделив соответствующую сумму, он вместе со своей женой решил, что и от их действий зависит, в какой стране будут жить их собственные дети. Супружеская пара планирует принять участие в назначенных на середину марта акциях протеста против существующего американского законодательства в области контроля за продажей оружия.
«Мы были так вдохновлены смелостью и красноречием молодых женщин и мужчин средней школы Стоунмэн Дуглас. Наша семья 24 марта будет стоять рядом с этим невероятным поколением молодых людей со всей страны», - утверждает Клуни.
Примеру Клуни решила последовать также и американская телеведущая Опра Уинфри, написавшая в своем Twitter, что также выделит полмиллиона долларов на протестные акции.
Как известно, ранее десятки школьников устроили протест у территории Белого дома, выступая за ужесточение контроля за оборотом оружия. Данная акция была приурочена к произошедшей в Стоунмэн Дуглас стрельбе. Бывший ученик Николас Круз, исключенный из школы за нарушение дисциплины, открыл огонь из винтовки, купленной в местном магазине. В результате погибли 17 человек, а пострадали еще 20.