Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Мнения

Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Советы любителям неординарных решений.

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

От Редактора

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

Снимок озадачил подписчиков модели.

Сюжеты :

Скрининг: Четыре процента населения страдает хроническими заболеваниями почек В небе над Петербургом засветили «три солнца» Александр Дьяченко признался в зависти к "Би-2" Apple признали самой инновационной компанией в мире Маленького мальчика убил кинескопный телевизор в Подмосковье В Forbes назвали "Яндекс" самой дорогой интернет-компанией России Российские хоккеисты попали в олимпийский полуфинал впервые за 12 лет Подписчики едва узнали Марию Кожевникову на архивном фото Разваливший экономику Аргентины Пол Сингер жестко раскритиковал криптовалюты Глава МИД Британии считает ситуацию вокруг Brexit "бардаком" Дана Борисова предлагает секс-услуги за четыре тысячи долларов Хакеры обошли будущую защиту Far Cry 5
| | Клуни пожертвует $500 тысяч на ужесточение контроля за оружием

Клуни пожертвует $500 тысяч на ужесточение контроля за оружием

Сегодня, 13:39
Знаменитый американский актер Джордж Клуни вместе с супругой Амаль Аламуддин решили перечислить сумму в 500 тысяч долларов на развитие движения активистов, выступающих за серьезное ужесточение контроля за оружием. Информацией об этом поделился официальный представитель актера.

Клуни пожертвует $500 тысяч на ужесточение контроля за оружием

 

Клуни утверждает, что, выделив соответствующую сумму, он вместе со своей женой решил, что и от их действий зависит, в какой стране будут жить их собственные дети. Супружеская пара планирует принять участие в назначенных на середину марта акциях протеста против существующего американского законодательства в области контроля за продажей оружия.

«Мы были так вдохновлены смелостью и красноречием молодых женщин и мужчин средней школы Стоунмэн Дуглас. Наша семья 24 марта будет стоять рядом с этим невероятным поколением молодых людей со всей страны», - утверждает Клуни.

Примеру Клуни решила последовать также и американская телеведущая Опра Уинфри, написавшая в своем Twitter, что также выделит полмиллиона долларов на протестные акции.

Как известно, ранее десятки школьников устроили протест у территории Белого дома, выступая за ужесточение контроля за оборотом оружия. Данная акция была приурочена к произошедшей в Стоунмэн Дуглас стрельбе. Бывший ученик Николас Круз, исключенный из школы за нарушение дисциплины, открыл огонь из винтовки, купленной в местном магазине. В результате погибли 17 человек, а пострадали еще 20.
Николай Офицеров
Новости по теме
Супруга Джорджа Клуни родит ему двойню
Супруга Джорджа Клуни родит ему двойню

Американский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль Аламуддин вскоре станут родителями двойни. Пара недавно посетила Париж, и на церемонии награждения

Клуни и Аламуддин проводят на Сейшелах медовый месяц
Клуни и Аламуддин проводят на Сейшелах медовый месяц

Сразу после торжественной церемонии бракосочетания в Венеции голливудский актер Джордж Клуни и британский адвокат Амаль Аламуддин отправились в медовое

Джордж Клуни женится через пять месяцев
Джордж Клуни женится через пять месяцев

Знаменитый голливудский актер и сердцеед Джордж Клуни, несмотря на крепкую репутацию холостяка, через пять месяцев женится на успешном адвокате Амаль

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости