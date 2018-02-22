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| | В России ждут певицу Лару Фабиан

В России ждут певицу Лару Фабиан

Сегодня, 01:30
Знаменитая французская певица Лара Фабиан планирует выступить в России с концертами. В рамках мирового турне Исполнительница даст два концерта в Москве, о чем сообщается в ее пресс-релизе от 21 февраля.

В России ждут певицу Лару Фабиан

 

Артистка презентует российским фанам новый диск, который она написала в соавторстве с Мохом Дехеби и Шэрон Вон. Альбом увидел свет прошлой осенью. Пластинка позиционируется как первый англоязычный релиз Лары за последнее десятилетие. Насладиться выступлениями певицы москвичи и гости столицы смогут 24 и 25 февраля в Крокус Сити Холле – одном из клубов Первопрестольной. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте клуба.

Организаторы концерта обращают внимание, что Фабиан будет услаждать слух поклонников не только новыми, но и своими прежними хитами. Знаменитой певице исполнилось 48 лет, и у нее довольно обширный список достижений. У исполнительницы  итальяно-бельгийского происхождения 13 пластинок, а в 1988 году она представляла Люксембург на песенном конкурсе «Евровидение».
Дарья Светозарова
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