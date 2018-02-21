Компания Amazon начала снимать фильм о Марии Склодовской-Кюри

Amazon Prime Video вместе с компанией StudioCanal приступили к производству биографического фильма о Марии Склодовской-Кюри под названием «Радиоактивно». Сыграет известного ученого Розамунд Пайк, режиссером картины стала Маржан Сатрапи, известная по работе над фильмом «Персиполис».

Виктория Озерова

Компания Amazon и StudioCanal начали снимать экранизацию книги Лоренса Реднисса «Радиоактивно. Мария и Пьер Кюри. История любви и падения». Лента расскажет о жизни и работе двукратного лауреата Нобелевской премии и общественного деятеля Марии Склодовской-Кюри. Сыграет великого ученого Розамунд Пайк. Режиссером «Радиоактивно» стала Маржан Сатрапи, более известная как писатель, продюсировать фильм будут Тим Беван, Эрик Феллнер и Пол Уэбстер.Режиссер киноленты рассказала, что картина расскажет не только о науке, но о любви и страсти. В центре сюжета окажется история радиоактивности и отношение к открытию супругов Кюри.