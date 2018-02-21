Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Мнения

Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Советы любителям неординарных решений.

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

От Редактора

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

Снимок озадачил подписчиков модели.

Сюжеты :

Скрининг: Четыре процента населения страдает хроническими заболеваниями почек В небе над Петербургом засветили «три солнца» Александр Дьяченко признался в зависти к "Би-2" Apple признали самой инновационной компанией в мире Маленького мальчика убил кинескопный телевизор в Подмосковье В Forbes назвали "Яндекс" самой дорогой интернет-компанией России Российские хоккеисты попали в олимпийский полуфинал впервые за 12 лет Подписчики едва узнали Марию Кожевникову на архивном фото Разваливший экономику Аргентины Пол Сингер жестко раскритиковал криптовалюты Глава МИД Британии считает ситуацию вокруг Brexit "бардаком" Дана Борисова предлагает секс-услуги за четыре тысячи долларов Хакеры обошли будущую защиту Far Cry 5
| | Компания Amazon начала снимать фильм о Марии Склодовской-Кюри

Компания Amazon начала снимать фильм о Марии Склодовской-Кюри

Сегодня, 12:54
Amazon Prime Video вместе с компанией StudioCanal приступили к производству биографического фильма о Марии Склодовской-Кюри под названием «Радиоактивно». Сыграет известного ученого Розамунд Пайк, режиссером картины стала Маржан Сатрапи, известная по работе над фильмом «Персиполис».

Компания Amazon начала снимать фильм о Марии Склодовской-Кюри

 

Компания Amazon и StudioCanal начали снимать экранизацию книги Лоренса Реднисса «Радиоактивно. Мария и Пьер Кюри. История любви и падения». Лента расскажет о жизни и работе двукратного лауреата Нобелевской премии и общественного деятеля Марии Склодовской-Кюри. Сыграет великого ученого Розамунд Пайк. Режиссером «Радиоактивно» стала Маржан Сатрапи, более известная как писатель, продюсировать фильм будут Тим Беван, Эрик Феллнер и Пол Уэбстер.

Режиссер киноленты рассказала, что картина расскажет не только о науке, но о любви и страсти. В центре сюжета окажется история радиоактивности и отношение к открытию супругов Кюри.
Виктория Озерова
Новости по теме
В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед»
В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед»

В День святого Валентина на большие экраны выходит фильм «Лед». Картина расскажет не только о любви, но и о пути к успеху и поиске себя.

Надежда Михалкова начала снимать свой первый фильм
Надежда Михалкова начала снимать свой первый фильм

 Надежда Михалкова, дочь известного российского режиссера Никиты Михалкова, начинает съемки своего первого фильма. В картине одну из главных ролей сыграет

Караоке-комедию с Нагиевым начнут снимать в середине мая
Караоке-комедию с Нагиевым начнут снимать в середине мая

Караоке-комедию «Самый лучший фильм» с Дмитрием Нагиевым, который сыграет главную роль, начнут снимать в середине мая. Режиссером картины станет Жора

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости