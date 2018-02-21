Фильм «Лёд» собрал за 4 дня российского проката более 460 млн рублей

В российском кинопрокате наблюдаются тектонические перемены от реформ. Кинолента «Лед», поставленная режиссером Олегом Трофимом, за первый уик-энд собрала в прокате фантастическую сумму – почти полмиллиарда рублей.

Сергей Денисов

Фильм «Лед» - пронзительная история о фигуристке «из народа», которая делает карьеру в спорте. Среда в спортивных танцах агрессивная и молодая девушка за 132 минуты экранного времени меняется. Нужны ли ей самой эти перемены? – талантливый режиссер не стал отвечать на вопрос, оставив эту работу для зрителя.Успех проката новой ленты, по мнению менеджеров, имеет много составляющих. Удачный сценарий и грамотная режиссура не всегда ведут к переаншлагу в кинозалах. Многие талантливые фильмы планктоном оседают в истории кинематографа.Прокатному успеху способствовала государственная программа модернизации кинотеатров страны. Поход в кино – стал сегодня потребностью для многих россиян. Семейный отдых в хорошем кинозале стимулирует кинематографистов к созданию конкурентного продукта.