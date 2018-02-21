Звезда "Отряда самоубийц" сыграет в сериале «Частный детектив Магнум»

Известный голливудский актёр Джей Эрнандес, получивший широкую известность благодаря участию в съёмках киноленты «Отряд самоубийц», станет исполнителем главной роли в перезапуске телевизионного сериала под названием «Частный детектив Магнум».

Александр Вест

Драматический сериал взялся снимать канал CBS, а на главную роль в перезапуске проекта было решено взять Джея Эрнандеса, который запомнился зрителям по таким кинолентам как: «Мальчики-налётчики», «Новичок», «Хостел», «Безумная и прекрасная», «Очень плохие мамочки» и ряду других. Главного героя сериала в версии 80-х годов сыграл актёр Том Селлек. Сценарий к пилотной серии ребута «Частного детектива Магнума» напишут Эрик Гуггенхейм, а также Питер Ленков в содействии с режиссёром картины Джастином Лином.В обновлённой версии телевизионного сериала бывший морпех после возвращения из Афганистана решает использовать свои профессиональные навыки в частном сыске. Благодаря помощи своих бывших сослуживцев детектив будет браться за дела, которые не сумели раскрыть полицейские.