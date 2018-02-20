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| | В Петербурге умерла художник «Ленфильма» Галина Деева

В Петербурге умерла художник «Ленфильма» Галина Деева

Вчера, 23:27
20 февраля в Петербурге скончалась художник «Ленфильма» Галина Деева. За свою плодотворную профессиональную карьеру эта женщина сотрудничала со многими режиссерами, создала большое количество костюмов к различным фильмам.

В Петербурге умерла художник «Ленфильма» Галина Деева

 

Информацию об этом событии распространяют СМИ города на Неве. За долгие годы творчества «Ленфильм» занял особое место в сердце Галины Деевой. Художник не мыслила себя без старейшей кинокомпании России. Деева участвовала в производстве лент, созданных по мотивам классических произведений «Король Лир», «Пиковая дама». Художница писала костюмы к картинам «Счастливые дни», «Даурия», «Страсти по Владимиру» и прочих.

Среди режиссеров, с которыми взаимодействовала Деева, можно выделить сценариста Алексея Учителя, снявшего «Матильду», которую хотели запретить верующие и депутат Государственной Думы Наталья Поклонская. Деева работала в киностудии «Рок», где Учитель создал фильмы «Пленный», «Край», «Предчувствие» и другие.
Домбровский Сергей
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