В Петербурге умерла художник «Ленфильма» Галина Деева

20 февраля в Петербурге скончалась художник «Ленфильма» Галина Деева. За свою плодотворную профессиональную карьеру эта женщина сотрудничала со многими режиссерами, создала большое количество костюмов к различным фильмам.

Домбровский Сергей

Информацию об этом событии распространяют СМИ города на Неве. За долгие годы творчества «Ленфильм» занял особое место в сердце Галины Деевой. Художник не мыслила себя без старейшей кинокомпании России. Деева участвовала в производстве лент, созданных по мотивам классических произведений «Король Лир», «Пиковая дама». Художница писала костюмы к картинам «Счастливые дни», «Даурия», «Страсти по Владимиру» и прочих.Среди режиссеров, с которыми взаимодействовала Деева, можно выделить сценариста Алексея Учителя, снявшего «Матильду», которую хотели запретить верующие и депутат Государственной Думы Наталья Поклонская. Деева работала в киностудии «Рок», где Учитель создал фильмы «Пленный», «Край», «Предчувствие» и другие.