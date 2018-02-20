Ван Сент представил на Берлинале картину "Не волнуйся, он далеко не уйдет"

Режиссер из США Гас Ван Сент после провала на Каннском фестивале в 2015 решил взять рестарт и показал свою новую работу в Берлине под названием «Не волнуйся, он далеко не уйдет». Картина американского режиссёра претендует на почётные номинации в международном конкурсе Берлинала. Фильм основан на реальных событиях.

Фильм снят по мотивам одноименного произведения Джона Каллахана, в котором 21-летний парень после очередного разгульного вечера попадает в аварию, после чего выпивший парень на всю свою жизнь становится парализованным. В роли гуляки выступил - Хоакин Феникс. Главный герой начинает посещать клубы анонимных алкоголиков, а также рисует различные карикатуры. Помимо Хоакина Феникса снялись: Руни Мар, Джон Хилл и Джэк Блэк. Картина основана на реальных событиях.

Режиссёр пояснил, что сюжетная линия взята из книги Каллахана. Гас Ван Сент подчеркнул, что группа специалистов как можно реалистичнее пыталась воплотить свою работу для того, чтобы картина проникла в душу каждому зрителю. Основной упор режиссёр уделил моментам из книги, где описана авария и где герой проходит реабилитацию.Гас Ван Сент подчеркнул, что в произведении Каллахана написано в стиле культуры того времени. "Например, когда он приходил в офис во время своей реабилитации. Я думаю, там много совпадений с тем, что происходит при нынешней администрации. Может быть, сейчас это даже жестче», - обнаружил режиссёр.

Много времени ушло на выстраивании диалогов между героями. Американец поведал, что большинство реплик между ребятами он написал самостоятельно за основу взяв свой личный опыт. Проблемой являлось то, что нужно было отделить реальные события из книги от выдумок, которые придумал автор.Ван Сент считает, что с главным героем на самом деле происходило нечто подобное, что описано в произведении, просто кое-что Каллахан преувеличил.