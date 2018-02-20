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| | Матвиенко предлагает бороться с рэпом из-за пропаганды секса и наркотиков

Матвиенко предлагает бороться с рэпом из-за пропаганды секса и наркотиков

Вчера, 19:11
Российский продюсер Игорь Матвиенко выступил с предложением об ограничении развития рэпа в России. По мнению создателя группы «Любэ», композиции пропагандируют наркотики и секс, а это оказывает негативное влияние на молодое поколение.

Матвиенко предлагает бороться с рэпом из-за пропаганды секса и наркотиков

 

Известный российский музыкальный продюсер, являющийся создателем группы «Любэ» и председателем Общественного совета при Роскомнадзоре, Игорь Матвиенко выступил с предложением ввести меры ограничения для развития рэпа в РФ. Он считает, что влияние рэп музыки имеет негативный характер относительно молодежи, среди которой он имеет большую популярность.

В частности, по сведениям Матвиенко 90% популярнейших сейчас песен в жанрах рэп и хип-хоп пропагандируют красивую жизнь с наркотиками и сексом. Опасения продюсера связаны с тем, что у него самого пятеро детей подростков которые могут оказаться под пагубным влиянием рэп-культуры.

Игорь Матвиенко предлагает обратить внимание на коллег из Китая, где рэп и хип-хоп запрещены. Это крайний шаг, полагает продюсер, но часть подобного опыта все-таки следует позаимствовать.
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