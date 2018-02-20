20 февраля 1967 года родился лидер Nirvana Курт Кобейн

То, что известно наверняка – это то, что он для миллионов фанатов остался воплощением всего наилучшего, чем-то большим, чем просто человек. Кому-то может показаться это художественным преувеличением, но это действительно так и искать тут двойное дно бессмысленно. Поклонники говорили о нем исключительно в положительных тонах.
«Курта наверняка можно было назвать гением. Безусловно, великолепным автором песен. Он был классным парнем, тихим человеком, чья тихость не раздражала никого. Иногда, правда, казалось, что он чем-то расстроен, но на самом деле это было вовсе не так. Его в определённом смысле было практически невозможно понять, потому что такого человека, как он вы, наверняка, не встречали никогда. У него был свой способ для написания песен: простых, местами детских, но они засаживались в голову. Курт умел писать настоящие хиты поколений», - говорят фанаты.
Сам Курт во время интервью призывал не верить тем, кто говорил, что у него было печальное детство, ведь, на самом деле, все было не так. Он постоянно пел и кричал, о чем открыто говорил любому.
«У меня просто не было развито чувство меры. В конце концов дети били меня, потому что я заводился, когда хотел играть. Относился к игре чересчур серьезно. Но на самом деле я был самым счастливым», - уверял сам Курт.
Его бывшие коллеги по группе Дэйв Грол и Крис Новоселич всегда говорили, что поражались тому, как спокойно было им в обществе Курта Кобэйна. Лидер Nirvana умел создать особую атмосферу вокруг себя и своей музыки, особо ничего при этом не делая.
«Он был прекрасным человеком, настоящим джентельменом, каких в рок-музыке практически не отыскать. Я до сих пор думаю, что Nirvana – это величайшая группа из тех, что я видел», - признавался в интервью Эдди Веддер из коллег Nirvana – грандж группы Pearl Jam.
Курт всегда относился к собственному «величию» довольно скептически, но особенно его раздражало, когда ему задавали вопрос о том, что же он имел в виду в той или иной песне Nevermind (альбома, принесшего Nirvana мировую славу – ред.).
«Люди слушали мои песни и просили их объяснить, а у меня нечего было им сказать. В них, по сути, одно и то же. У меня конфликт добра со злом, мужчины и женщины, черного и белого», - скромно отмечает Курт, потому в этот день каждому поклоннику рок-музыки следует вспомнить одного из наиболее ярчайших ее представителей.