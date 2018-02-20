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| | 20 февраля 1967 года родился лидер Nirvana Курт Кобейн

20 февраля 1967 года родился лидер Nirvana Курт Кобейн

Сегодня, 15:40
В Абердине, штат Вашингтон, 51 год тому назад на свет появился один из главных рокеров XX столетия Курт Дональд Кобейн. Для всех останется загадкой, кем он был на самом деле, что одолевало его изнутри. Но это мы все ощущаем и по отношению к другим людям, не так ли?

20 февраля 1967 года родился лидер Nirvana Курт Кобейн

 

То, что известно наверняка – это то, что он для миллионов фанатов остался воплощением всего наилучшего, чем-то большим, чем просто человек. Кому-то может показаться это художественным преувеличением, но это действительно так и искать тут двойное дно бессмысленно. Поклонники говорили о нем исключительно в положительных тонах.

«Курта наверняка можно было назвать гением. Безусловно, великолепным автором песен. Он был классным парнем, тихим человеком, чья тихость не раздражала никого. Иногда, правда, казалось, что он чем-то расстроен, но на самом деле это было вовсе не так. Его в определённом смысле было практически невозможно понять, потому что такого человека, как он вы, наверняка, не встречали никогда. У него был свой способ для написания песен: простых, местами детских, но они засаживались в голову. Курт умел писать настоящие хиты поколений», - говорят фанаты.

Сам Курт во время интервью призывал не верить тем, кто говорил, что у него было печальное детство, ведь, на самом деле, все было не так. Он постоянно пел и кричал, о чем открыто говорил любому.

20 февраля 1967 года родился лидер Nirvana Курт Кобейн

 

«У меня просто не было развито чувство меры. В конце концов дети били меня, потому что я заводился, когда хотел играть. Относился к игре чересчур серьезно. Но на самом деле я был самым счастливым», - уверял сам Курт.

Его бывшие коллеги по группе Дэйв Грол и Крис Новоселич всегда говорили, что поражались тому, как спокойно было им в обществе Курта Кобэйна. Лидер Nirvana умел создать особую атмосферу вокруг себя и своей музыки, особо ничего при этом не делая.

«Он был прекрасным человеком, настоящим джентельменом, каких в рок-музыке практически не отыскать. Я до сих пор думаю, что Nirvana – это величайшая группа из тех, что я видел», - признавался в интервью Эдди Веддер из коллег Nirvana – грандж группы Pearl Jam.

20 февраля 1967 года родился лидер Nirvana Курт Кобейн

 

Курт всегда относился к собственному «величию» довольно скептически, но особенно его раздражало, когда ему задавали вопрос о том, что же он имел в виду в той или иной песне Nevermind (альбома, принесшего Nirvana мировую славу – ред.).

«Люди слушали мои песни и просили их объяснить, а у меня нечего было им сказать. В них, по сути, одно и то же. У меня конфликт добра со злом, мужчины и женщины, черного и белого», - скромно отмечает Курт, потому в этот день каждому поклоннику рок-музыки следует вспомнить одного из наиболее ярчайших ее представителей.
Николай Офицеров
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