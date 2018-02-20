20 февраля 1967 года родился лидер Nirvana Курт Кобейн

В Абердине, штат Вашингтон, 51 год тому назад на свет появился один из главных рокеров XX столетия Курт Дональд Кобейн. Для всех останется загадкой, кем он был на самом деле, что одолевало его изнутри. Но это мы все ощущаем и по отношению к другим людям, не так ли?

То, что известно наверняка – это то, что он для миллионов фанатов остался воплощением всего наилучшего, чем-то большим, чем просто человек. Кому-то может показаться это художественным преувеличением, но это действительно так и искать тут двойное дно бессмысленно. Поклонники говорили о нем исключительно в положительных тонах.», - говорят фанаты.Сам Курт во время интервью призывал не верить тем, кто говорил, что у него было печальное детство, ведь, на самом деле, все было не так. Он постоянно пел и кричал, о чем открыто говорил любому.

», - уверял сам Курт.Его бывшие коллеги по группе Дэйв Грол и Крис Новоселич всегда говорили, что поражались тому, как спокойно было им в обществе Курта Кобэйна. Лидер Nirvana умел создать особую атмосферу вокруг себя и своей музыки, особо ничего при этом не делая.», - признавался в интервью Эдди Веддер из коллег Nirvana – грандж группы Pearl Jam.

Николай Офицеров

Курт всегда относился к собственному «величию» довольно скептически, но особенно его раздражало, когда ему задавали вопрос о том, что же он имел в виду в той или иной песне Nevermind (альбома, принесшего Nirvana мировую славу – ред.).», - скромно отмечает Курт, потому в этот день каждому поклоннику рок-музыки следует вспомнить одного из наиболее ярчайших ее представителей.