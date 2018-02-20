В Рузском округе завершились съемки киноленты о Зое Космодемьянской

В Рузском округе, Московская область, завершили съемки документального фильма, повествующего о последних подробностях из жизни Зои Космодемьянской.

Петр Иванов

Цель картины состаит в том, чтобы осветить последние 12 часов жизни партизанки и передать ее чувства перед казнью. Об этом сообщается в пресс-службе городской администрации.После завершения съемок начался процесс монтажа киноленты. Создатели фильма утверждают, что он будет существенно разниться от всего того, что снимали раньше о великой партизанке. Ценители кино смогут увидеть в фильме последние часы жизни Зои, при этом последовательность происходящего той ночью с девушкой авторы смогли воссоздать полностью в мельчайших подробностях.Зоя Космодемьянская являлась одной из членов диверсионного отряда. На тот момент юной особе было всего 18 лет. Девушка оказалась в плену и была казнена немецкими войсками. Зоя стала известной благодаря своей пламенной легендарной речи, в которой побудила жителей села смело сражаться с фашистами и не страшиться смерти.