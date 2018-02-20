Оператор «Бегущего по лезвию 2049» Роджер Дикинс получил главный приз ASC Awards

Кинокартина «Бегущий по лезвию 2049» режиссера Дени Вильнёва продолжает собирать награды. На этот раз главный приз ухватил оператор фильма британец Роджер Дикинс.

Работу британского оператора отметили в Гильдии кинооператоров США и он был удостоен приза в главной номинации «кинорелиз» на церемонии ASC Awards, которая состоялась 18 февраля в Лос-Анджелесе.Оператор «Бегущего по лезвию» уже в пятый раз выигрывает одну из престижнейших наград за операторскую деятельность. На этот раз его оппонентами стали не менее именитые операторы – Бруно Дельбонеллем, Данум Лаустсленом и Рэйчел Моррисон.Стоит отметить, что Роджер Дикинс также номинирован на самую главную премию Голливуда – «Оскар». Но Дикинса называют одним из главных неудачников этой награды. Он уже был номинирован на премию «Оскар», в номинации «Лучшая операторская работа», 13 раз, но так ни разу не смог получить заветную статуэтку. В этом году Мистер Дикинс снова номинирован на эту премию, и он с трепетом будет ждать церемонии. Возможно, 14 попытка станет для британца удачной.