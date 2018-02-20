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| | Джуди Денч исполнит одну из главных ролей в «Шести минутах до полуночи»

Джуди Денч исполнит одну из главных ролей в «Шести минутах до полуночи»

Сегодня, 15:07
Новый художественный фильм Энди Годдарда под названием «Шесть минут до полуночи», съёмки которого пройдут на территории Уэльса, обзаводится звёздным актёрским составом, в который уже вошла британская актриса Джуди Денч.

Джуди Денч исполнит одну из главных ролей в «Шести минутах до полуночи»

 

Денч, запомнившаяся многим зрителям благодаря ролям в кинолентах о Джеймсе бонде с Дэниэлом Крейгом, исполнит роль в новом триллере, который снимет режиссёр Энди Годдард. В «Шести минутах до полуночи» будет рассказана история учителя, работающего в весьма элитном английском учебном заведении, которого обвинят в содействии нацистам. Из-за столь резких обвинений в его сторону преподаватель будет вынужден обратиться в бегство, спасая свою жизнь.

Джуди Денч будет исполнять роль директора элитной школы, которая поверит в своего подчинённого, выступив в его защиту против клеветы, из-за которой учитель предастся гонениям. Заметим, что прославленный комик Эдди Изард сыграет роль преподавателя.
Александр Вест
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