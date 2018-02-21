Актер из «Очень странных дел» Ноа Шнапп снимется в военной драме

Актер из «Очень странных дел» Ноа Шнапп снимется в военной драмеСегодня, 04:30
В основу экранизации картины ляжет одноименный роман Майкла Морпурго. Над киноверсией романа потрудится Бен Куксон, который известен по культовым лентам «Почти женат» и «Празднование». Главную роль в картине исполнит звезда телесериала «Очень странные дела» Ноа Шнапп. Съёмочный процесс должен начаться в этом году и пройти во Франции.
Действие картины развернется во время войны в небольшой горной французской коммуне Лёскен. Молодой пастушонок Джо Лаланд (Ноа Шнапп) преспокойно наслаждался своим детством, пока не начнется Вторая мировая война и его отец не отправится на фронт. Во время лесной прогулки Джо встретит одного загадочного человека.
Позднее мальчик узнает, что этот человек - еврей и зовут его Бенджамин, который спасается от нацистов. Он ждет в Лескёне свою дочку Аню и вместе с тещей они помогают детям-евреям пересекать границу в Испанию. Сюжет пронзительный и продюсеры надеются на коммерческий успех ленты.
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