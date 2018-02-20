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| | Кристофер Нолан поведал, примет ли он участие в съёмках «бондианы»

Кристофер Нолан поведал, примет ли он участие в съёмках «бондианы»

Сегодня, 14:47
Выдающийся голливудский режиссёр Кристофер Нолан рассказал о том, что в съёмках следующей части художественного фильма «Джеймс Бонд» об агенте под кодовым номером 007, работающим на британскую контрразведку, он участия не примет.

Кристофер Нолан поведал, примет ли он участие в съёмках «бондианы»

 

По словам Нолана, подарившего миру киноленту «Начало» с Леонардо Ди Каприо в главной роли, каждый раз, когда назначается новый режиссёр для съёмок очередной части про британского супершпиона, в прессе почему-то начинают ходить слухи, что он примется за создание следующей части «бондианы». Кристофер Нолан заявил, что он не примет участие в такого рода проектах. Заметим, очередной художественный фильм про приключения Джеймса Бонда выйдет на экраны кинотеатров уже в конце следующего года, а пост постановщика до сих пор не занял ни один из кинодеятелей.

Отметим, что среди возможных кандидатов на должность постановщика выступает сразу ряд лиц, среди которых Пол Макгиган, Ян Деманж, Дэвид Маккензи, а также Дени Вильнев. В данный момент о новой части «бондианы» известно лишь то, что главная роль достанется любимцу публики Дэниэлу Крэйгу, а за сценарий отвечают Роберт Уэйд и Нил Пёрвис.
Александр Вест
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