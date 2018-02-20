Кристофер Нолан поведал, примет ли он участие в съёмках «бондианы»

Выдающийся голливудский режиссёр Кристофер Нолан рассказал о том, что в съёмках следующей части художественного фильма «Джеймс Бонд» об агенте под кодовым номером 007, работающим на британскую контрразведку, он участия не примет.

Александр Вест

По словам Нолана, подарившего миру киноленту «Начало» с Леонардо Ди Каприо в главной роли, каждый раз, когда назначается новый режиссёр для съёмок очередной части про британского супершпиона, в прессе почему-то начинают ходить слухи, что он примется за создание следующей части «бондианы». Кристофер Нолан заявил, что он не примет участие в такого рода проектах. Заметим, очередной художественный фильм про приключения Джеймса Бонда выйдет на экраны кинотеатров уже в конце следующего года, а пост постановщика до сих пор не занял ни один из кинодеятелей.Отметим, что среди возможных кандидатов на должность постановщика выступает сразу ряд лиц, среди которых Пол Макгиган, Ян Деманж, Дэвид Маккензи, а также Дени Вильнев. В данный момент о новой части «бондианы» известно лишь то, что главная роль достанется любимцу публики Дэниэлу Крэйгу, а за сценарий отвечают Роберт Уэйд и Нил Пёрвис.