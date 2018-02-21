«Нелюбовь» Звягинцева получила приз на церемонии «Золотую катушку»

Также во время номинации были отмечены фильмы уже номинированные на премию «Оскар». В этот список попали фильм «Бегущий по лезвию 2049» режиссера Дени Вильнёва за эффекты и шумовое оформление и картина Кристофера Нолана «Дюнкерк» за лучшую музыку.
Помимо этого, призами наградили фильмы «Планета обезьян: Война», «Величайший шоумен» и «Тайна Коко».
Стоит отметить, что помимо наград «Золотая катушка» фильмы «Бегущий по лезвию 2049» и «Дюнкерк», вместе с картинами «Малыш на драйве», «Форма воды» и «Звездные войны: Последние джедаи» номинированы на «Оскар», главную награду киноиндустрии, в номинации «Лучшее сведение звука».