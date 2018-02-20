Новую Третьяковку на Крымском Валу преобразуют в музей XXI века

Центральный дом художников объединят с Новой Третьяковкой на Крымском Валу. В соответствии с концепцией обновления здания выставочная площадка превратится в многофункциональный музей XXI века.

Виктория Озерова

Третьяковская галерея на Крымском валу вскоре превратится в музейно-выставочный многофункциональный комплекс XXI века. О переустройстве строения рассказала гендиректор заведения Зельфира Трегулова. В капитальном ремонте, по словам директора, здание нуждается еще с прошлого столетия. При реконструкции будет учитываться первоначальная архитектурная специфика, но строение будет изменено кардинально. Так здание объединят с Центральным домом художников.Реконструкцию проводит голландский архитектор Рем Колхас и его коллеги. Он рассказал, что, по концепции проекта, в здании Третьяковки должны появиться ресторан и гостиная. Выставочная площадка на момент реконструкции закрываться не будет.