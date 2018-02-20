Создатель триллера «Прочь» Джордан Пил рассказал о своём новом проекте

Создатель фильма в жанре триллер «Прочь» Джордан Пил рассказал о намерениях приступить к работе по созданию очередного похожего триллера для компании Universal Pictures.

Петр Иванов

Как делится режиссер, сейчас он всецело поглащен написанием сценария, об этой новости 19 февраля сообщил интернет портал Movie Web. Работа над съемками новой кинокартины должна запуститься уже в текущем году.Пил не рассказывает всех подробностей будущей киноленты, однако делится, что фильм будет жанровым. Режиссер признается, что его любимый жанр кино— это «интрига », однако он настроен экспериментировать с такими жанрами как: триллер, хоррор и экшен.Когда журналисты спросили Джордана Пила о том, каким будет сюжет очередного триллера и что будет представлять собой этот проект, сценарист загадочно ответил, что он в первую очередь пытается «развлечь себя». Далее Пил обьяснил, что когда он создает новый проект, постоянно напоминая говорит самому себе о том, что желает сделать такой киношедевр, сценарий которого он ещё никогда не встречал сам, а также его зрители.