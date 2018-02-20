Создатель триллера «Прочь» Джордан Пил рассказал о своём новом проекте

Как делится режиссер, сейчас он всецело поглащен написанием сценария, об этой новости 19 февраля сообщил интернет портал Movie Web. Работа над съемками новой кинокартины должна запуститься уже в текущем году.
Пил не рассказывает всех подробностей будущей киноленты, однако делится, что фильм будет жанровым. Режиссер признается, что его любимый жанр кино— это «интрига », однако он настроен экспериментировать с такими жанрами как: триллер, хоррор и экшен.
Когда журналисты спросили Джордана Пила о том, каким будет сюжет очередного триллера и что будет представлять собой этот проект, сценарист загадочно ответил, что он в первую очередь пытается «развлечь себя». Далее Пил обьяснил, что когда он создает новый проект, постоянно напоминая говорит самому себе о том, что желает сделать такой киношедевр, сценарий которого он ещё никогда не встречал сам, а также его зрители.