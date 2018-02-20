Петербургские руферы бесплатно приобщились к классике на крыше Филармонии

На популярном видеохостинге YouTube обнародована видеозапись, на которой молодые люди из Санкт-Петербурга запечатлели весь процесс того, как им удалось прослушать концерт Филармонии, забравшись на её крышу. Видеоролик показывает попытку процесса сбора денежных средств на приобретение билетов в филармонию, которая не принесла успеха блогерам. После неудавшегося попрошайничества, руферы решили самостоятельно попасть на представление, не покупая никаких билетов.
Петербургские руферы бесплатно приобщились к классике на крыше ФилармонииСегодня, 14:21
Руферы Санкт-Петербурга решили порадовать жителей города и поздравить их с прошедшими праздниками. Для этого они выбрали соответствующее место – крышу
Скоро в Свердловской филармонии запустят проект по продаже билетов в Сети. Инициатива находится на финальной стадии рассмотрения.
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