Петербургские руферы бесплатно приобщились к классике на крыше Филармонии

Ради прослушивания 10-й симфонии Шостаковича, а также 8-й симфонии Шуберта руферам в Санкт-Петербурге пришлось взобраться на самый верх крыши Филармонии. Видео того, как руферы приобщались к классике, было обнародовано в Сети.

Для этого им пришлось забраться на крышку Филармонии, откуда они и наслаждались классической музыкой. Забраться на крышу здания экстремалам удалось благодаря строительным лесам, забравшись по которым у них появился доступ к окну, расположенному прямо над зрительским залом.

Александр Вест

На популярном видеохостинге YouTube обнародована видеозапись, на которой молодые люди из Санкт-Петербурга запечатлели весь процесс того, как им удалось прослушать концерт Филармонии, забравшись на её крышу. Видеоролик показывает попытку процесса сбора денежных средств на приобретение билетов в филармонию, которая не принесла успеха блогерам. После неудавшегося попрошайничества, руферы решили самостоятельно попасть на представление, не покупая никаких билетов.