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| | Екатерину Андрееву не выгоняют с Первого канала

Екатерину Андрееву не выгоняют с Первого канала

Сегодня, 14:14
Популярная ведущая по-прежнему будет вести на Первом канале программу «Время». Об этом сообщил директор новостного департамента Кирилл Клейменов, который запустил привычные новости в новом формате на европейские частоты.

Екатерину Андрееву не выгоняют с Первого канала


Администратор сразу же успокоил телезрителей той информацией, что ведущие Екатерина Андреева и Виталий Елисеев осваивают новую студию в других (восточных) часовых поясах. Субботние выпуски программы, заверил Клейменов, буду вести именно эти популярные ведущие.

Слухи об уходе Екатерины Андреевой, которая является «брендом» программы «Время», муссируются очень давно. Выдвигаются разные версии конфликтной ситуации, которая возникла в отношениях популярной телеведущей и продюсерами канала. Тем не менее, сама Екатерина выдерживает драматургическую паузу и не хочет накалять ситуацию вокруг своей отставки.
Сергей Денисов
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