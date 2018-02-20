Екатерину Андрееву не выгоняют с Первого канала

Екатерину Андрееву не выгоняют с Первого каналаСегодня, 14:14
Администратор сразу же успокоил телезрителей той информацией, что ведущие Екатерина Андреева и Виталий Елисеев осваивают новую студию в других (восточных) часовых поясах. Субботние выпуски программы, заверил Клейменов, буду вести именно эти популярные ведущие.
Слухи об уходе Екатерины Андреевой, которая является «брендом» программы «Время», муссируются очень давно. Выдвигаются разные версии конфликтной ситуации, которая возникла в отношениях популярной телеведущей и продюсерами канала. Тем не менее, сама Екатерина выдерживает драматургическую паузу и не хочет накалять ситуацию вокруг своей отставки.
Новостную передачу «Время» на Первом канале больше не будет вести телеведущая Екатерина Андреева. Ее должность займет заместитель генерального директора канала
Первого января программа «Время» отпразднует свой 50-летний юбилей. Одной из самых знаменитых ведущих программы стала Екатерина Андреева. Однако сама ведущая в
Ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева приняла участие в фотосессии с профессионалами. Вячеслав Зайцев плохо высказался о ней.