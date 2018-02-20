Киноакадемия начала финальное голосование за премию «Оскар»

Члены американской киноакадемии приступают к голосованию и смогут определить победителей в течение следующей недели. Эксперты и критики будут определять наиболее подходящего, на их взгляд, кандидата. Вестись голосование будет и на просторах Сети, и по бумажным бюллетеням. Начиная со следующего года, киноакадемия пообещала полностью перейти на формат онлайн-голосования.
Полный список номинантов во всех категориях назвали еще 23 января. Главную награду в номинации «Лучший фильм» попытаются получить картины «Призрачная нить», «Тёмные времена», «Леди Берд», «Прочь», «Дюнкерк» и, конечно же, одни из главных номинантов «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Форма воды».
Российскому режиссеру Андрею Звягинцеву уже второй раз номинирующемуся на «Оскар» на этот раз попались также сильные конкуренты в виде «Фантастической женщины» (Чили), «Оскорбаление» (Ливан), «О теле и душе» (Венгрия) и черной комедии «Квадрат» (Швеция).