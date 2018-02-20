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| | В Лондоне на аукционе выставят Часослов короля Франциска Первого

В Лондоне на аукционе выставят Часослов короля Франциска Первого

Сегодня, 12:42
Часослов, принадлежавший ранее самому королю Франциску Первому, будет выставлен в качестве лота на аукционе, который пройдёт в Лондоне уже в обозримом будущем. Приобрести данный лот собирается дирекция всемирно известного музея Лувр.

В Лондоне на аукционе выставят Часослов короля Франциска Первого

 

Данный лот был выставлен в Лувре в течение трёх месяцев в качестве экспоната в зале Наполеона. Эксперты, представляющие французское министерство культуры, заключили, что данный часослов представляет ощутимую культурную ценность, в связи с чем дирекция музея собирается приобрести данный лот. За часослов Франциска Первого в Лувре готовы отдать около 10 миллионов евро, большая часть из которых уже собрана дирекцией музея. Заметим, компания LVMH, являющаяся официальным меценатом Лувра, пообещала предоставить 5 миллионов евро в качестве взноса для приобретения часослова.

В Лондоне на аукционе выставят Часослов короля Франциска Первого

 

Заметим, часослов является позолоченной книгой, оформленной с использованием драгоценных и полудрагоценных камней. Изображения херувимов и вставки, выполненные из чёрной эмали, расположены вокруг центральной части обложки. В часослове содержатся 16 иллюстраций по библейской тематике.
Александр Вест
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