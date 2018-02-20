В Пхенчхане показали фильм «Лёд»

В южнокорейском Пхенчхане, где в данный момент проходят очередные зимние Олимпийские игры, был показан российский художественный фильм под названием «Лёд». Фильм о фигуристах показали в разгар состязаний по фигурному катанию.

Александр Вест

Российская картина Олега Трофима повествует о девушке, мечтающей добиться небывалых высот в фигурном катании, однако, просчёт её партнёра отправляет спортсменку на больничную койку. Кинолента повествует о нелёгком восхождении на вершину после того, как все мечты девушки оказались под угрозой из-за одной роковой ошибки. Художественный фильм российского производства был показан в Пхенчхане в Доме спорта, где зрители, пришедшие на показ картины, не оставили свободными ни одного места в зале.Аглая Тарасова, исполнившая главную роль в киноленте, заявила о том, что ещё читая сценарий у неё текли слёзы от того, насколько он запал ей в душу. Заметим, что на показе фильма в Южной Корее присутствовали как местные зрители, так и прославленные спортсмены с создателями данной картины.