В новостной программе «Время» на Первом канале сменится ведущий

Новостную передачу «Время» на Первом канале больше не будет вести телеведущая Екатерина Андреева. Ее должность займет заместитель генерального директора канала Кирилл Клеймёнов, являющийся куратором информационных программ.

Телеведущая Екатерина Адреева больше не будет вести новостную программу «Время», идущую на Первом канале в вечерний прайм-тайм. Вместо нее ведущим будет Кирилл Клеймёнов, куратор информационных программ, а также заместитель гендиректора канала. Тем не менее, Андреева совместно с Виталием Елисеевым продолжит вести «Время» в другое время и будет появляться в субботних выпусках.С 19 февраля новостная передача «Время» будет выходить в обновившейся студии, оборудованной современными технологиями. Благодаря нововведениям ведущие будут работать с графикой во время перемещения по студии.Как сообщает пресс-служба Первого канала, данная замена носит временный характер. Кирилл Клеймёнов предположительно будет вести «Время» по вечерам до 18 марта нынешнего года.