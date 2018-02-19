В новостной программе «Время» на Первом канале сменится ведущий

Телеведущая Екатерина Адреева больше не будет вести новостную программу «Время», идущую на Первом канале в вечерний прайм-тайм. Вместо нее ведущим будет Кирилл Клеймёнов, куратор информационных программ, а также заместитель гендиректора канала. Тем не менее, Андреева совместно с Виталием Елисеевым продолжит вести «Время» в другое время и будет появляться в субботних выпусках.
С 19 февраля новостная передача «Время» будет выходить в обновившейся студии, оборудованной современными технологиями. Благодаря нововведениям ведущие будут работать с графикой во время перемещения по студии.
Как сообщает пресс-служба Первого канала, данная замена носит временный характер. Кирилл Клеймёнов предположительно будет вести «Время» по вечерам до 18 марта нынешнего года.