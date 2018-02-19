На Берлинале показали фильм о теракте Брейвика

Эрик Поппе презентовал свою новую видеоработу «Июль 22» на 68-ом Берлинале. Режиссер погружает ценителей искусства в события 22 июля 2011 года, когда преступник Андерс Брейвик убил 77 человек. В самом фильме имя террориста не указывают, как собственно и его манипуляции убийств. Фильм был снят в один дубль. Картина вошла в основу Берлинского кинофестиваля. Писать сценарий и снимать кадры помогали очевидцы происшествия.

Сначала можно было узреть работы о великих писателях, о неизвестных талантливых личностях, а также о женщинах, которые пережили невозможные повороты жизни.Сюжет фильма основан на том, что Андерс отбывает свой срок радуясь таким обстоятельствам судьбы. События происходят в норвежской тюрьме. Режиссер взял такую тему из-за того, что многие позабыли об этой трагедии и поэтому перестали ценить свою жизнь и всё то, что есть у них на данный момент. На протяжении 73 минут можно увидеть яркие кадры со стрельбами, но лишь в одном моменте сняли издали мужчину, который безжалостно расстреливает всех подряд. В фильме на протяжении долгого времени не появлялись оборонительные силы, вызвать на помощь у пострадавших не получалось, потому что сотрудники тюрьмы всячески игнорировали жертв Брейвика.

События были сняты от лица потерпевшей 19-летней девочки по имени Катя. Жертва пыталась любыми способами скрыться от этого ужаса, но и в то же время девушка пытается разыскать в толпе свою сестру. Потерпевшая плачет, перебегает от одной группы подростков к другой, видит своими глазами убийства, зовёт на помощь маму и больше всего надеется на спасение, которого всё нет и нет.Вначале фильма режиссер около 15 минут знакомит своих зрителей с героями сюжета, используя при этом различные диалоги из воспоминаний и бессмысленные фразы из быта.Позже начинается стрельба, которая продолжается до конца фильм. Суть никто не поймёт пока не посетят википедию, чтобы изучить информацию о трагедии 2011 года. Мотив фильма построен на том, чтобы передать весь ужас тех событий, где парень отнял десятки жизней.За весь фильм так и не удастся узнать, что всё это время делали сотрудники полиции и почему не предприняли каких-либо мер. Картина на первый взгляд передаёт ощущение полной беззащитности населения и поэтому происходит серия