Ушел из жизни знаменитый американский фотограф Макс Десфор

Сегодня ушел из жизни фотограф США Макс Десвор, который фотографировал убийцу тысячи жителей Хиросиму.

Пелагея Лебединская

Во времена Второй мировой войны в 1945 году Макс Десвор был военным фотографом, который единственный кто сфотографировал команду бомбардировщика B-29, всемирноизвестного под названием Enola Gay, после того как военный самолет сбросил на Хиросиму атомную бомбу. Тогда большая часть города была уничтожена, взрывной волной было убито 70 тысяч человек, еще 60 тысяч умерли от лучевой болезни, ожогов и ранений. В течение полгода после страшной трагедии погибли 140 000 человек. В 1951 году Макс Десвор был награжден Пулитцеровской премией за наилучшие фотографии о Корейской войне. В последнее время фотограф жил в Сильвер-Спринге в штате Мэриленд и умер в возрасте 104 года.Отметим, что место захоронения знаменитого фотографа еще не известно, также как и прощальная церемония.