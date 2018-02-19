Бывший участник группы «Кино» снимет фильм о Цое

Алексей Рыбин, являющийся бывшим участником группы «Кино», сообщил о создании фильма, посвященного эпохе Виктора Цоя. Музыкант категорически отказывается против использования своего образа в будущем фильме.

СМИ сообщают о том, что съемки фильма, посвящённого жизни лидера группы «Кино» Виктора Цоя, должны начаться в марте текущего года. Как сообщает музыкант и экс-участник известной советской группы Алексей Рыбин, являющийся режиссёром картины, она должна получиться отнюдь не камерная – будет много массовки и актеров второго плана.По словам режиссера, фильм обещает быть «насыщенным по картинке». В качестве главных героев буду участвовать петербургские актеры театра.По словам Рыбина, отличительной особенностью фильма будет то, что он будет именно про жизнь Цоя, но не про его окружение. Музыкант добавляет, что их картина представит своеобразный путь воина в сталинках и хрущевках. Однако, после прочтения сценария, Рыбин отказался от использования своего образа для создания фильма.