Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Мнения

Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

Сюжеты :

Беременная защитница Дианы Шурыгиной опубликовала голое фото Владимир Жириновский хочет отобрать у Дерипаски его миллиарды В Британии осуждён преподаватель-извращенец, заставлявший жертву изнасиловать 4-летнего ребёнка Две больницы в Москве получили гранты за высокое качество работы Юрий Антонов рассказал поклонникам о состоянии своего здоровья Маша Малиновская рассказала о сложных отношениях с отцом Алсу оправдалась за долгий перерыв в карьере Анфиса Чехова поведала о своих юношеских переживаниях из-за лишнего веса Тиллерсон считает возможным введение новых санкций против РФ Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем
| | Бывший участник группы «Кино» снимет фильм о Цое

Бывший участник группы «Кино» снимет фильм о Цое

Вчера, 19:10
Алексей Рыбин, являющийся бывшим участником группы «Кино», сообщил о создании фильма, посвященного эпохе Виктора Цоя. Музыкант категорически отказывается против использования своего образа в будущем фильме.

Бывший участник группы «Кино» снимет фильм о Цое

 

СМИ сообщают о том, что съемки фильма, посвящённого жизни лидера группы «Кино» Виктора Цоя, должны начаться в марте текущего года. Как сообщает музыкант и экс-участник известной советской группы Алексей Рыбин, являющийся режиссёром картины, она должна получиться отнюдь не камерная – будет много массовки и актеров второго плана.

По словам режиссера, фильм обещает быть «насыщенным по картинке». В качестве главных героев буду участвовать петербургские актеры театра.

По словам Рыбина, отличительной особенностью фильма будет то, что он будет именно про жизнь Цоя, но не про его окружение. Музыкант добавляет, что их картина представит своеобразный путь воина в сталинках и хрущевках. Однако, после прочтения сценария, Рыбин отказался от использования своего образа для создания фильма.
Новости по теме
Алексей Учитель просит 90 миллионов на съемки фильма о Викторе Цое
Алексей Учитель просит 90 миллионов на съемки фильма о Викторе Цое

Алексей Учитель просит 90 миллионов на съемки фильма о Викторе Цое. Картина, которая предварительно будет называться «Цой», расскажет, как родственники певца

Один из основателей группы «Кино» снимет фильм о Цое в этом году
Один из основателей группы «Кино» снимет фильм о Цое в этом году

Как заявил в рамках кинофестиваля «Кинотавр», проходящего в Сочи, продюсер Игорь Гудков, 21 июня, в день рождения Виктора Цоя, начнутся съемки киноленты о нем.

Гитарист «Кино»: Цой не пел о смене политического строя
Гитарист «Кино»: Цой не пел о смене политического строя

Гитарист группы «Кино» Алексей Рыбин отметил в своем интервью, что Виктор Цой в своих песнях никогда не указывал на необходимость смены политического строя.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости