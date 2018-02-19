Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» произвёл фурор на BAFTA

Накануне были объявлены лауреаты премии BAFTA. Рекордсменом по количеству наград в этом году стала картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», получившая пять статуэток. Кинокритик Давид Шнейдеров считает, что у ленты есть все шансы заполучить несколько «Оскаров».

Виктория Озерова

18 февраля BAFTA обнародовала список лауреатов премии. Особо была отмечена картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Фильм победил сразу в пять номинациях: за лучшую женскую роль, мужскую роль второго плана, сценарий и другие. Такой успех прокомментировал кинокритик Давид Шнейдеров. Он рад такому триумфу и считает, что лента может получить как минимум два «Оскара». Критик отметил «блистательный» сценарий и отличную игру актеров. Несмотря на то, что здесь нет хеппи-энда, Шнейдеров считает фильм очень светлым, и в то же время честным и горьким.Следует отметить, что в числе номинантов BAFTA значилась и кинолента Андрея Звягинцева «Нелюбовь».