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| | Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» произвёл фурор на BAFTA

Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» произвёл фурор на BAFTA

Вчера, 19:10
Накануне были объявлены лауреаты премии BAFTA. Рекордсменом по количеству наград в этом году стала картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», получившая пять статуэток. Кинокритик Давид Шнейдеров считает, что у ленты есть все шансы заполучить несколько «Оскаров».

Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» произвёл фурор на BAFTA

 

18 февраля BAFTA обнародовала список лауреатов премии. Особо была отмечена картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Фильм победил сразу в пять номинациях: за лучшую женскую роль, мужскую роль второго плана, сценарий и другие. Такой успех прокомментировал кинокритик Давид Шнейдеров. Он рад такому триумфу и считает, что лента может получить как минимум два «Оскара». Критик отметил «блистательный» сценарий и отличную игру актеров. Несмотря на то, что здесь нет хеппи-энда, Шнейдеров считает фильм очень светлым, и в то же время честным и горьким.

Следует отметить, что в числе номинантов BAFTA значилась и кинолента Андрея Звягинцева «Нелюбовь».
Виктория Озерова
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