В Голливуде установят новые правила съемок постельных сцен

Из-за недавнего секс-скандала, произошедшего в Голливуде, Британский профсоюз актеров Equity установил нововведения в правилах съемок интимных сцен.

Пелагея Лебединская

Британский профсоюз актеров Equity изменил правила съемок интимных сцен. Например, при поцелуе нельзя пользоваться языком и обмениваться слюной, если только актеры и режиссер фильма не согласятся на это. Во время прослушивания и кинопроб актеры не имеют права прикасаться к интимным местам тела друг друга. Обнажатся перед камерой можно только после заранее обговоренной сцены и согласия актера, но с одним условием, если это будет держать под контролем «режиссер по интимным сценам». Также актеры, которые принимают участие в съемках интимных сцен, должны быть одеты в незаметное нижнее белье, каково при монтаже можно будет стереть.Отметим, что в недавнем времени в Голливуде разыгрался огромный скандал, в котором большое количество женщин, в их числе и актрисы, выдвинули обвинения в сторону всемирно-известного продюсера Харви Вайнштейна в сексуальном развращении.