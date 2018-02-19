В Петербурге ночью танцевали балерины из Михайловского театра

Метрополитен 1 марта запустит весенний проект «Эстетика Петербургского метрополитена» для Instagram. Он будет носить название «Метро глазами петербургских фотографов». Герои проекта, это солистки Михайловского театра, музыканты Мариинского театра, а также местные спортсмены и многие другие», - отметили в пресс-службе подземки. Режиссером данного проекта выступил популярный Instagram-блогер Александр Снитовский. Он рассказал о том, как будет происходить реализация проекта во всем его культурном многообразии.
«Мы планируем снимать не только уже классические станции, вроде «Автово», «Нарвской», «Площади Восстания», но и более современные такие как «Бухарестсткая», «Спортивная» и «Обводной канал». В планы входит отснять все 67 станций, но пока что это весьма трудно. Сейчас проект затронул только лишь 15, однако мы продолжим снимать и в дальнейшем», - заявил пресс-секретарь подземки Юлия Шавель.