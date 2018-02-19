В Петербурге ночью танцевали балерины из Михайловского театра

В ночь на 19 февраля в вестибюле станции метрополитена «Автово» в Санкт-Петербурге прошел перфоманс балерин из Михайловского театра. Выступление прошло в рамках проекта под названием «Эстетика Петербургского метрополитена». В пресс-службе подземки отметили, что акция была призвана передать жителям города всю атмосферу метро, которое является весьма значимой частью для культурной столицы Российской Федерации.

Николай Офицеров

Метрополитен 1 марта запустит весенний проект «Эстетика Петербургского метрополитена» для Instagram. Он будет носить название «Метро глазами петербургских фотографов». Герои проекта, это солистки Михайловского театра, музыканты Мариинского театра, а также местные спортсмены и многие другие», - отметили в пресс-службе подземки. Режиссером данного проекта выступил популярный Instagram-блогер Александр Снитовский. Он рассказал о том, как будет происходить реализация проекта во всем его культурном многообразии.», - заявил пресс-секретарь подземки Юлия Шавель.