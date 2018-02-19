Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Мнения

Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

Сюжеты :

Две больницы в Москве получили гранты за высокое качество работы Юрий Антонов рассказал поклонникам о состоянии своего здоровья Маша Малиновская рассказала о сложных отношениях с отцом Алсу оправдалась за долгий перерыв в карьере Анфиса Чехова поведала о своих юношеских переживаниях из-за лишнего веса Тиллерсон считает возможным введение новых санкций против РФ Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем В Москве анонимы от имени Павла Грудинина шантажируют ТЦ Илон Маск может обанкротиться, если выпустит новую Model 3 Ученые обнаружили у женщин ген измены
| | «Жестко и подло»: Анастасия Приходько уличила Порошенко в обмане

«Жестко и подло»: Анастасия Приходько уличила Порошенко в обмане

Сегодня, 15:39
Украинская певица Анастасия Приходько рассказала об обмане Порошенко. Недавно на телеэкраны вышел агитационный ролик лидера с участием исполнительницы, на что она сама согласия не давала. Певица считает, что президент поступил «жестко и подло».

«Жестко и подло»: Анастасия Приходько уличила Порошенко в обмане

 

В личном микроблоге Анастасия Приходько рассказала о новом агитационном клипе Петра Порошенко с ней на кадрах. Певица утверждает, что с ней связался глава Минкульта Украины Евгений Нищук с вопросом об участии в съемках социального видео, исполнительница согласилась. Кадры с ее участием используются на 40 секунде агитационного ролика Петра Порошенко. Под таким сама певица не подписывалась, Приходько назвала поступок украинского лидера «гадким», жестоким и подлым», а также сообщила, что это довело ее до слез. Исполнительница будет сражаться за свою честь.

Евгений Нищук проинформировал, что сегодня утром ролик был отредактирован и выйдет в эфир без кадров с Приходько.
Виктория Озерова
Новости по теме
Певица Анастасия Приходько бросила вызов Отару Кушанашвили
Певица Анастасия Приходько бросила вызов Отару Кушанашвили

Украинская певица Анастасия Приходько предложила российскому журналисту Отару Кушанашвили встретиться. Исполнительница пообещала научить «акулу пера» любить

Анастасия Приходько намерена представить Украину на Евровидении-2016
Анастасия Приходько намерена представить Украину на Евровидении-2016

Украинская певица Анастасия Приходько, популярность которой в нынешнее время пошла в гору, недавно пообщалась с представителями прессы. В интервью

Анастасия Приходько сравнила жену Петра Порошенко с Анджелиной Джоли
Анастасия Приходько сравнила жену Петра Порошенко с Анджелиной Джоли

Анастасия Приходько, известная украинская певица, сравнила жену Петра Порошенко с Анджелиной Джоли. Фотографию с двумя известными личностями звезда разместила

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости