«Жестко и подло»: Анастасия Приходько уличила Порошенко в обмане

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала об обмане Порошенко. Недавно на телеэкраны вышел агитационный ролик лидера с участием исполнительницы, на что она сама согласия не давала. Певица считает, что президент поступил «жестко и подло».

Виктория Озерова

В личном микроблоге Анастасия Приходько рассказала о новом агитационном клипе Петра Порошенко с ней на кадрах. Певица утверждает, что с ней связался глава Минкульта Украины Евгений Нищук с вопросом об участии в съемках социального видео, исполнительница согласилась. Кадры с ее участием используются на 40 секунде агитационного ролика Петра Порошенко. Под таким сама певица не подписывалась, Приходько назвала поступок украинского лидера «гадким», жестоким и подлым», а также сообщила, что это довело ее до слез. Исполнительница будет сражаться за свою честь.Евгений Нищук проинформировал, что сегодня утром ролик был отредактирован и выйдет в эфир без кадров с Приходько.