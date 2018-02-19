Леонардо Ди Каприо спас новый проект Квентина Тарантоно

Новому фильму Квентина Тарантино быть. Компания Sony возобновила сотрудничество с легендарным режиссером благодаря стараниям не менее известного Леонардо Ди Каприо.

Ранее сообщалось, что студия отказалась от сотрудничества с Тарантино и от картины, бюджет которой составляет более ста миллионов долларов, из-за множества скандалов вокруг персоны знаменитого режиссера. Также руководству студии не понравилось, что Тарантино пригласил принять участие в фильме не менее скандального режиссера Романа Полански, против которого и сейчас ведется уголовное дело по факту изнасилования.Несмотря на все распри между студией и культовым режиссером, Леонардо Ди Каприо принял предложение главной роли, которую он и исполнит в пока безымянном проекте Тарантино. Сообщается, что именно участие Ди Каприо убедило руководство студии возобновить работу с режиссером.Квентин Тарантино просто обязан поблагодарить актера за это спасение.