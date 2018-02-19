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| | Леонардо Ди Каприо спас новый проект Квентина Тарантоно

Леонардо Ди Каприо спас новый проект Квентина Тарантоно

Вчера, 22:40
Новому фильму Квентина Тарантино быть. Компания Sony возобновила сотрудничество с легендарным режиссером благодаря стараниям не менее известного Леонардо Ди Каприо.

Леонардо Ди Каприо спас новый проект Квентина Тарантоно

 

Ранее сообщалось, что студия отказалась от сотрудничества с Тарантино и от картины, бюджет которой составляет более ста миллионов долларов, из-за множества скандалов вокруг персоны знаменитого режиссера. Также руководству студии не понравилось, что Тарантино пригласил принять участие в фильме не менее скандального режиссера Романа Полански, против которого и сейчас ведется уголовное дело по факту изнасилования.

Несмотря на все распри между студией и культовым режиссером, Леонардо Ди Каприо принял предложение главной роли, которую он и исполнит в пока безымянном проекте Тарантино. Сообщается, что именно участие Ди Каприо убедило руководство студии возобновить работу с режиссером.

Квентин Тарантино просто обязан поблагодарить актера за это спасение.
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