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| | В театре имени Толстого состоялась премьера к 200-летию Ивана Тургенева

В театре имени Толстого состоялась премьера к 200-летию Ивана Тургенева

Вчера, 22:20
В театре имени Льва Николаевича Толстого в Липецке состоялась премьера по Тургеневским пьесам «Разговор на большой дороге» и «Неосторожность», приуроченная к двухсотлетию писателя.

В театре имени Толстого состоялась премьера к 200-летию Ивана Тургенева

 

Как сообщают в театре, это истории о крепких чувствах и сложных отношениях, которые почти не имеют сценических представлений в современном мире.

Режиссером постановки стал заслуженный артист России Николай Чебыкин. В Липецком государственном академическом театре имени Льва Толстого на малой сцене выступили Владимир Авраменко, Светлана Перекина, Евгения Полехина, Евгений Азманов и Эмин Мамедов.

Также двухсотлетие Ивана Тургенева отметят в Москве в рамках проекта «Театральная Россия». В театре имени Маяковского почтят память писателя премьерой спектакля «Тургенев. Сегодня!», режиссером которого выступил Глеб Черепанов, ставивший ранее спектакль «Контрабас».
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