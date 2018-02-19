«Три билборда» стали триумфаторами премии BAFTA

Наконец стали известны лауреаты британской престижной церемонии вручения статуэток BAFTA. Отечественный режиссер Андрей Звягинцев со своей «Нелюбовью» вновь остался без приза. Однозначными триумфаторами церемонии стали «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури», а также Гильермо дель Торо с его сказочной «Формой воды».

Николай Офицеров

Как известно, прошла церемония в одном из наиболее известных концертных залов Лондона Альберт-холле. Данная награда считается одной из наиболее «точных» репетиций «Оскара», хоть среди киноманов принято говорить тоже самое о «Золотом глобусе». Американская киноакадемия достаточно своенравна, но прямо противоположно мировым тенденциям идти не привыкла.Как и говорилось выше, триумфатором стала картина Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури». Из девяти призов, на которые ее номинировали, ей удалось получить пять. В частности, «Три билборда» стал победителем в категории «Лучший фильм», опередив еще одного фаворита картину Гильермо дель Торо «Форма воды».Лучшим актером признали Гэри Олдмана за исполненного им Уинстона Черчилля, а лучшей актрисой и актером второго плана стали звезды «Трех билбордов» Фрэнсис Макдорманд и Сэм Рокуэлл. Режиссер Макдонах получил приз за лучший оригинальный сценарий, а приз за режиссуру получил именно дель Торо.