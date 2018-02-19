«Три билборда» стали триумфаторами премии BAFTA

Как известно, прошла церемония в одном из наиболее известных концертных залов Лондона Альберт-холле. Данная награда считается одной из наиболее «точных» репетиций «Оскара», хоть среди киноманов принято говорить тоже самое о «Золотом глобусе». Американская киноакадемия достаточно своенравна, но прямо противоположно мировым тенденциям идти не привыкла.
Как и говорилось выше, триумфатором стала картина Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури». Из девяти призов, на которые ее номинировали, ей удалось получить пять. В частности, «Три билборда» стал победителем в категории «Лучший фильм», опередив еще одного фаворита картину Гильермо дель Торо «Форма воды».
Лучшим актером признали Гэри Олдмана за исполненного им Уинстона Черчилля, а лучшей актрисой и актером второго плана стали звезды «Трех билбордов» Фрэнсис Макдорманд и Сэм Рокуэлл. Режиссер Макдонах получил приз за лучший оригинальный сценарий, а приз за режиссуру получил именно дель Торо.