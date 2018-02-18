«Теперь со своим самоваром»: Ярославль попал в Книгу рекордов России

Ярославль попал в Книгу рекордов России в последний день масленичных гуляний. Отмечается, что это не первое его попадание в список «самых-самых». В прошлом году ярославцы удивили Россию самым большим блинным пирогом, а сейчас пришла очередь самовара – как оказалось, самого высокого в России.

Самовар установили на Советской площади города. Об этом сообщил через соцсети глава города Владимир Слепцов. Он опубликовал и фотографии гиганта и грамоту, которую ему после освидетельствования достижения вручили представители российской Книги рекордов.

Дарья Светозарова

В самовар помещается 300 литров, а весит он 280 килограммов. Высота агрегата – два метра и десять сантиметров. Масленичные мероприятия проводились в городе целую неделю – с 11 февраля. В рамках фестиваля «Главная Масленица страны» демонстрировалось уличное искусство, люди принимали участие в традиционных русских забавах и угощались необычными лакомствами. Подытожили праздник снежные бои и маскарадное шествие.