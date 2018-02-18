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| | Для "Вечернего Урганта" сняли сюжет о гигантском блине из Ялуторовска

Для "Вечернего Урганта" сняли сюжет о гигантском блине из Ялуторовска

Вчера, 19:51
Ведущая Анна Михеева посетила Ялуторовск, дабы снять репортаж для «Вечернего Урганта». В шоу зрители увидят, как местные умельцы испекли огромный 3-метровый блин.

Для "Вечернего Урганта" сняли сюжет о гигантском блине из Ялуторовска

 

Как сообщается, Анна активно действовала по всей площади, где проходил праздник, не страшась никаких преград. Один из гостей мероприятия считает, что Михеев смогла добыть много интересно и полезной для своей работы информации во время торжества. Также ведущая наблюдала, как жарили гигантский блин на такой же сковороде. Репортер и сама успела изготовить небольшие блины, которыми накормила присутствующих людей, после чего посоревновалась в сражении подушками с местными жителями.

Сам же ялуторовский блин не менее достоин внимания, чем приезд ведущей. Для его изготовления потребовалось 130 яиц, 20 килограммов муки и 20 литров молока. Поварам удалось готовить его с одной стороны, но попытка перевернуть его обернулась крахом блюдо распалось на кусочки.
Никита Готский
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