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| | В РФ начинает функционировать первый студенческий канал

В РФ начинает функционировать первый студенческий канал

Вчера, 18:43
С февраля текущего года в Российской Федерации начинает свою деятельность первый студенческий канал, который направлен на формирование у учащихся активной гражданской позиции.

В РФ начинает функционировать первый студенческий канал

 

Как сообщает пресс-служба Международной ассоциации студенческого телевидения, которая одобрила решение по вещанию студенческого канала, он будет функционировать 24 часа в сутки. Набрав обороты, его запустят в кабельные и спутниковые сети.

Открытие запланировано на 25 февраля 2018 года. В эфире будут раскрываться молодёжные темы, истории достигнутых успехов студентами России, успешно реализованные проекты. Материалы будут взяты из вузов страны, которые входят в ассоциацию. Также, от организаций, которые занимаются молодёжной политикой.

Темы будут затронуты разные: творчество и культура, наука и спорт, образование и молодёжная политика, волонтёрство и общество. Студенчество для молодёжи будет вещать информирующие новости.
Дарья Осенина
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