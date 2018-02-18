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| | Гузель Разливаева из Ульяновска спела песню Юлианы Карауловой в «Ты супер!»

Гузель Разливаева из Ульяновска спела песню Юлианы Карауловой в «Ты супер!»

Сегодня, 17:21
Ульяновская девочка Гузель Разливаева спела песню Юлианы Карауловой «Птица» на шоу «Ты супер!». Второй сезон проекта посвящается детям, которых не воспитывают родители.
 

Гузель Разливаева из Ульяновска спела песню Юлианы Карауловой в «Ты супер!»

 

В одном из эфиров программы «Ты супер!» выступила 14-летняя девочка Гузель Разливаева, которая в настоящее время воспитывается в детском доме Ульяновска. В проекте она спела композицию Юлианы Карауловой «Птица».

Девочка сильно волновалась, но сумела перебороть свой страх и исполнить песню до конца. Жюри высказало личное мнение касательно выступления Разливаевой и дали ей верные рекомендации. Они желают ей не довольствоваться достигнутым, а двигаться вперед в этом направлении, занимаясь улучшением собственных вокальных данных. Юлиана Караулова, в свою очередь, вспомнила, как впервые принимала участие в музыкальном конкурсе 14 лет назад, и сказала несколько хороших слов Гузель.

Никита Готский
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