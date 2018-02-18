«Митьки» готовятся к съемкам продолжения «Места встречи изменить нельзя»

Дмитрий Шагин, известный художник из Санкт-Петербурга, по имени которого назвали арт-группу «Митьки», объявил о планах снять фильм по роману Братьев Вайнеров «Эра милосердия». Шагин рассказывает, их фильм является спин-оффом другой экранизации произведения - «Место встречи изменить нельзя».

Дарья Светозарова

По словам художника, кинопробы уже начались. Сценарий написал сам художник, а помогал ему в написании еще один член «митьков» - Андрей Кузьмин. Однако в режиссерском кресле Дмитрий Шагин предпочитает находиться в одиночестве.Объясняя цель проекта, глава «митьков» подчеркивает, что хочет показать наступление эры милосердия – эпохи, когда все люди стали братьями и сестрами. Художник пролил свет на то, кто будет задействован в фильме. Уже известно, что роль Маньки Облигации получила актриса из театра Комик-Трес Наталья Фиссон, а ее коллега по сцене Игорь Сладкевич представит на экране Груздева и еще несколько ролей. Сообщается, что к съемкам уже готовится и рок-музыкант Вячеслав Бутусов. Однако какой персонаж достался ему, пока держат в секрете.