В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Мнения

В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Тайны пещеры для жертвоприношений во дворе античного храма.

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

От Редактора

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

Какие тайны известны учёному об Армагеддоне?

Сюжеты :

Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем В Москве анонимы от имени Павла Грудинина шантажируют ТЦ Илон Маск может обанкротиться, если выпустит новую Model 3 Ученые обнаружили у женщин ген измены «Бог вас простит»: Российские звёзды просят прощения у поклонников В Ростове загорелся очень редкий внедорожник, тушили 40 человек Эксперт: Соль опасна не только для давления Ученые: Бытовая химия опаснее сигарет Эвелина Блёданс рассказала, с кем хочет просыпаться утром Максим Галкин шокирован языческим обрядом в Никола-Ленивце
| | «Митьки» готовятся к съемкам продолжения «Места встречи изменить нельзя»

«Митьки» готовятся к съемкам продолжения «Места встречи изменить нельзя»

Сегодня, 15:32
Дмитрий Шагин, известный художник из Санкт-Петербурга, по имени которого назвали арт-группу «Митьки», объявил о планах снять фильм по роману Братьев Вайнеров «Эра милосердия». Шагин рассказывает, их фильм является спин-оффом другой экранизации произведения - «Место встречи изменить нельзя».

«Митьки» готовятся к съемкам продолжения «Места встречи изменить нельзя»

 

По словам художника, кинопробы уже начались. Сценарий написал сам художник, а помогал ему в написании еще один член «митьков» - Андрей Кузьмин. Однако в режиссерском кресле Дмитрий Шагин предпочитает находиться в одиночестве.

Объясняя цель проекта, глава «митьков» подчеркивает, что хочет показать наступление эры милосердия – эпохи, когда все люди стали братьями и сестрами. Художник пролил свет на то, кто будет задействован в фильме. Уже известно, что роль Маньки Облигации получила актриса из театра Комик-Трес Наталья Фиссон, а ее коллега по сцене Игорь Сладкевич представит на экране Груздева и еще несколько ролей. Сообщается, что к съемкам уже готовится и рок-музыкант Вячеслав Бутусов. Однако какой персонаж достался ему, пока держат в секрете.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Художник Павленский назвал фейком видео с избиением актера Театра.doc
Художник Павленский назвал фейком видео с избиением актера Театра.doc

Художник Петр Павленский заявляет, что видео, на котором он вместе со своими товарищами избивает актера Театра.doc Василия Березина, является фальшивкой.

Грэм Филлипс хочет снять документальный фильм о Докторе Лизе
Грэм Филлипс хочет снять документальный фильм о Докторе Лизе

Британский журналист Грэм Филлипс хочет снять фильм о Докторе Лизе, а также о её Доме милосердия.

Главный художник Санкт-Петербурга судится за право видеть сына
Главный художник Санкт-Петербурга судится за право видеть сына

Главный художник Санкт-Петербурга Александр Петров намерен через суд добиться права регулярно видеть своего сына Ваню. Мужчина полагает, что мать ребенка

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости